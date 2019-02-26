Credit Suisse объявил о перестановках в менеджменте, ввел еще двух женщин в исполнительный совет

Швейцарский банк Credit Suisse Group AG объявил о самых серьезных перестановках в руководстве с того момента, как три года назад его возглавил нынешний гендиректор Тиджан Тиам.

В результате перестановок число женщин в исполнительном совете банка увеличилось до трех. Для сравнения: в совет управляющих другого швейцарского банка - UBS Group AG - входит лишь одна женщина.

До этого в исполнительный совет Credit Suisse входила лишь одна женщина - Лара Уорнер, которая отвечала в банке за комплаенс и регулятивные вопросы. Во вторник совет директоров утвердил Л.Уорнер, проработавшую в Credit Suisse 17 лет, в должности директора по управлению рисками.

На этом посту Л.Уорнер сменила Йоахима Охслина, который выразил желание выступить в новой роли: он назначен на новую позицию в банке - старшего советника по управлению рисками и покинет исполнительный совет Credit Suisse.

Л.Уорнер в прошлом году отвечала за расследование, касавшееся практик рассмотрения руководством банка жалоб на сексуальное домогательство.

Директором по комплаенсу Credit Suisse назначена Лидия Хадсон, которая также войдет в исполнительный совет банка. Л.Хадсон работает в банке 11 лет и до этого назначения занимала пост главного операционного директора подразделения глобальных рынков.

Третьей женщиной в исполнительном совете Credit Suisse станет Антуанетта Пошунг, которая займет пост HR-директора банка.

"Сейчас мы вступаем в новую фазу нашего развития, когда нам требуется убедиться, что функции всех групп согласуются с нашей моделью, - заявил Т.Тиам. - Это необходимо, чтобы мы могли принимать верные решения быстрее и с меньшим риском".

Акции Credit Suisse подорожали на 0,7% по итогам торгов во вторник.