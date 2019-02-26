Трое бойцов ВСУ ранены во вторник на Донбассе вследствие 8 обстрелов боевиков

С начала суток 26 февраля и до 18.00 боевики 8 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, из них 5 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вследствие чего трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли украинские опорные пункты из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкое; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: - трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия - в районе н.п.Новолуганское; дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной; из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вольный.