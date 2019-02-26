События

18:14 26.02.2019

Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

2 мин читать
Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

Колумбийскую певицу Шакиру вызвали в суд каталонского города Эсплугес-де-Льобрегат по делу о возможной неуплате налогов, сообщает агентство Associated Press.

Певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 14 млн евро. Следствие считает, что Шакира не платила налоги, заявляя, что живет на Багамах, тогда как в действительности проживала в Каталонии. Речь идет о периоде с 2012 по 2014 год.

Слушания в суде состоятся 12 июня. В Эсплугес-де-Льобрегат она живет вместе с испанским футболистом Жераром Пике и их двумя общими детьми.

Испанские налоговые службы начали расследование в отношении певицы в январе прошлого года.

Певица Шакира - уже не первая всемирно известная знаменитость, которая становится фигурантом дела о налоговых махинациях.

Так, ранее суд в Испании приговорил бывшего главного тренера ФК "Реал Мадрид" Жозе Моуринью к одному году тюрьмы условно и штрафу в 2 млн евро. По данным стороны обвинения, Моуринью в период с 2010 по 2013 год не задекларировал 3,3 млн евро налогов от продажи прав на использование имиджа.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского "Реала", в июне 2018 года получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов. 33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы. Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец все равно не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

Теги: #испания #шакира #роналду #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 26.02.2019
Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

16:20 26.02.2019
Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

11:10 26.02.2019
Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

10:19 26.02.2019
SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

01:11 26.02.2019
Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича Заману

Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича Заману

20:36 25.02.2019
Голосеевский райсуд арестовал супружескую пару, подозреваемую в аферах с акциями компании Tesla

Голосеевский райсуд арестовал супружескую пару, подозреваемую в аферах с акциями компании Tesla

17:04 25.02.2019
Аласания через суд требует отменить решение набсовета НОТУ о его досрочной отставке

Аласания через суд требует отменить решение набсовета НОТУ о его досрочной отставке

20:41 23.02.2019
Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

16:44 22.02.2019
В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

15:47 22.02.2019
Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

"Укроборонпром" считают манипуляциями изложенные программой "Наши гроши" данные, рассчитывает на юридическую оценку компетентных органов

Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа Freedom-jazz отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Credit Suisse объявил о перестановках в менеджменте, ввел еще двух женщин в исполнительный совет

Трое бойцов ВСУ ранены во вторник на Донбассе вследствие 8 обстрелов боевиков

КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении

Экс-жена Фирташа хочет отсудить у него в Вене около EUR5 млрд

В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса – Минобразования

В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

Полиция открыла дело о слежке за съемочной группой программы "Схемы"

СТБ считает необходимым изменить правила нацотбора, участие телеканала в отборе на Евровидение-2020 под вопросом

Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА