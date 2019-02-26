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17:32 26.02.2019

В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса – Минобразования

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В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса – Минобразования

Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставлению Томоса об автокефалии.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии". Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, который был направлен на школы и управления образования", - говорится в сообщении пресс-служба Минобразования во вторник.

Отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

Кроме того, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не ранее 2021 года.

Теги: #школа #образование #церковь #томос #минобразования
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Интерфакс-Украина
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