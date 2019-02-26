События

17:08 26.02.2019

В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

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В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

- Сотрудники Службы безопасности Украины выявили систематическое получение взяток заведующим сектором городского отдела управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за ускорение процесса выдачи биометрических паспортов для выезда за границу", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете после получения почти 8 тыс. грн за "внеочередную" выдачу 6 загранпаспортов.

В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) продолжаются следственно-оперативные действия.

Теги: #взятка #сбу
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