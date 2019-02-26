СТБ считает необходимым изменить правила нацотбора, участие телеканала в отборе на Евровидение-2020 под вопросом

Телеканал СТБ видит целесообразность в изменении правил национального отбора участника на песенный конкурс "Евровидение", а с учетом ситуации, сложившейся в этом году вокруг певицы MARUV, СТБ будет решать вопрос дальнейшего участия в проведении нацотбора.

"Не подписание соглашения между MARUV, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественным – это сигнал о том, что нужно менять правила отбора. Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущем проведении нацотбора", - говорится в комментарии СТБ относительно ситуации вокруг финала национального отбора на Евровидение-2019.

В частности, на телеканале предлагают: "Все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в нацотборе, должны быть уведомлены ему до подачи заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора – запрещаются".

На вопрос о том, будет ли СТБ проводить национальный отбор в следующем году, в комментарии сказано, что с учетом сложившейся ситуации "мы будем думать над тем, есть ли нам смысл в дальнейшем принимать участие в проведении национального отбора на Евровидение".

В пояснении того, как в отборе оказалась MARUV, сказано, что в этом году получено 860 песен, из них был сформирован приоритетный список, из которого и выбрали 16 полуфиналистов. Когда накануне жеребьевки выяснилось, что TAYANNA отказывается от участия в отборе, пришлось срочно согласовывать замену. "Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НОТУ", - отмечается в комментарии.

Кандидатура участника от Украины на Евровидении-2019 теперь зависит исключительно от решения Общественного вещателя.

На вопрос о том, есть ли в правилах проведения национального отбора на Евровидение требование об отсутствии у участника гастролей в РФ, в комментарии СТБ указано, что в правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей.

"Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос о том, что артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот вопрос требует урегулирования, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущего проведения нацотбора. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и т.п.; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать?" – подчеркнули на телеканале.

Отвечая на вопрос о том, что происходит с победителем национального отбора после финала и что это за "кабальные" условия договора НОТУ и победителя, в комментарии СТБ пояснили, что после того, как в финале отбора страна выбирает победителя, его передают НОТУ. Дальнейшую коммуникацию, согласование победителя и, в частности, подписание всех соглашений Общественный вещатель ведет непосредственно с артистом.