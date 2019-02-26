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13:17 26.02.2019

"Укроборонпром" считают манипуляциями изложенные программой "Наши гроши" данные, рассчитывает на юридическую оценку компетентных органов

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"Укроборонпром" считают манипуляциями изложенные программой "Наши гроши" данные, рассчитывает на юридическую оценку компетентных органов

В госконцерне "Укроборонпром" указывают, что журналисты программы "Наши гроши" в обнародовании информации о якобы незаконных сделках при закупках в армии осуществили манипулятивное изложение отдельных данных, произвольное использование такой информации должно получить юридическую оценку компетентных органов.

"В ГК "Укроборонпром" считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе "Наши гроши". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных (…) Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши гроши", которые манипулятивно использовали закрытую информацию по уголовным расследованиям, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов", - говорится в комментарии "Укроборонпрома" во вторник.

Теги: #укроборонпром #коррупция #закупки
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