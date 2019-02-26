События

12:23 26.02.2019

Полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся из Киева в сторону Одессы

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Полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся из Киева в сторону Одессы

Правоохранители осуществляют проверку информации о якобы вооруженных людях, направляющихся из Киева в сторону Одессы.

Как говорится в сообщении полиции Одесской области на странице в Фейсбуке во вторник, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.

Для проверки этой информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Правоохранители проводят превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

Теги: #киев #полиция #одесса
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