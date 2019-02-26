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10:52 26.02.2019

Возможной причиной взрыва на судне в Японском море назвали попадание метеорита

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Возможной причиной взрыва на судне в Японском море назвали попадание метеорита

В судовладельческой компании "Гудзон" (РФ) рассказали о характере и степени повреждений, который получило принадлежащее ей судно "Партизан" в результате взрыва в Японском море".

Представитель компании Валерий Улискин рассказал, что локальный взрыв произошел в одном из судовых технических помещений в носовой части судна. Эти помещения, как правило, используются как кладовые. Пожар был остановлен в течение 10 минут, и судно продолжило свой путь.

С левого борта под клюзом на высоте шесть метров от ватерлинии экипаж обнаружил пробоину в корпусе судна.

"Пробоина почти правильной треугольной формы, ведущая в одно из технических помещений в носовой части судна. При этом вполне четко видно, что листы обшивки и часть судового набора сильно вогнуты во внутрь помещения, а не наружу. Это дало основание предположить, что в борт попал какой-то посторонний предмет извне, снаружи, вызвавший такое повреждение", - сказал Улискин.

По его словам, что явилось причиной взрыва, пока определить трудно.

"О причинах взрыва и пробоины пока судить рано, ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита, а в море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше", - пояснил он.

"Взрывом были повреждены кладовки с инвентарем, электропроводка помещений под полубаком, швартовно-якорное устройство, которому потребуется ремонт. Ремонтировать судно, скорее всего, будем в порту прибытия в Южной Корее", - сказал Улискин.

Он добавил, что судно было застраховано.

25 февраля на судне "Партизан" российской компании "Гудзон" в Японском море произошел взрыв, пострадавших нет. Причина не ясна. Судно продолжает следовать в Южную Корею. Капитан судна готовится заявить морской протест о происшедшем инциденте. Госморнадзор проводит проверку по факту взрыва.

Теги: #метеорит #взрыв #море
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