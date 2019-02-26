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10:49 26.02.2019

В Каменце-Подольском мэр и депутаты инициировали принятие мер против игорного бизнеса на уровне государства

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В Каменце-Подольском мэр и депутаты инициировали принятие мер против игорного бизнеса на уровне государства

Депутаты городского совета города Каменец-Подольский в Хмельницкой области единогласно поддержали инициативу городского головы обратиться к центральной власти с требованием начать решение проблемы игорного бизнеса на уровне государства.

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета Каменец-Подольского,состоявшейся 21 февраля.

В обращении, в частности, отмечается, что сегодня игорный бизнес является "потенциальной угрозой социально-экономическому развитию страны, а также интеллектуальному и нравственному становлению украинцев".

В связи с этим депутаты Каменец-Подольского городского совета обратились к Президенту Украины, как гаранту соблюдения Конституции и законов Украины, Кабинету министров Украины, Верховной Раде Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Национальной полиции Украины с рядом требований. 

Среди требований, в частности, проведение проверки "относительно законности деятельности субъектов хозяйствования, которые под видом операторов государственных лотерей предоставляют теневые услуги в сфере игорного бизнеса и, в случае обнаружения незаконной деятельности, принять все возможные меры по ее прекращению".

Также депутаты предлагают "разработать, согласовать и представить для одобрения в установленном законодательством порядке изменения в законодательство, которые заключаются в применении единых подходов к определению механизма государственного регулирования сферы азартных игр, в том числе лотерей в Украине".

Кроме того, депутаты выступают за "привлечение субъектов хозяйствования за осуществление незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса к ответственности, предусмотренной Законом Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" и Уголовным кодексом Украины".

Напомним, это не единственная инициатива местного уровня по борьбе с игорным бизнесом. Ранее широкую огласку получила ситуация в г.Винники, где представители ветеранских организаций совместно с городской властью добились закрытия игорных заведений, несмотря на противодействие криминальных структур.

Теги: #каменец_подольский #автоматы #казино
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