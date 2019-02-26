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09:35 26.02.2019

Нацгвардейцы в составе ООС уничтожили снайперскую пару противника

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Нацгвардейцы в составе ООС уничтожили снайперскую пару противника

Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины в составе операции объединенных сил на днях обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которая находилась на своей огневой позиции и готовилась к ликвидации украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачу контрснайперской борьбы", - цитирует нацвардейцев пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке во вторник.

Заместитель командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Нацгвардии генерал-лейтенант Владимир Пеньков наградил бойцов тактической группы за отличиями за высокий профессионализм.

Теги: #оос #снайперы #россия #украина #нацгвардия
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