Нацгвардейцы в составе ООС уничтожили снайперскую пару противника

Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины в составе операции объединенных сил на днях обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которая находилась на своей огневой позиции и готовилась к ликвидации украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачу контрснайперской борьбы", - цитирует нацвардейцев пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке во вторник.

Заместитель командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Нацгвардии генерал-лейтенант Владимир Пеньков наградил бойцов тактической группы за отличиями за высокий профессионализм.