В Германии начались забастовки бюджетников с требованием повышения зарплат

В Германии началась новая волна забастовок госслужащих, которые требуют повышения заработной платы на 6%, сообщает Deutsche Welle.

Протестные акции приурочены к третьему раунду переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и правительствами земель, который пройдет 28 февраля - 1 марта в Потсдаме.

В связи с предупредительными забастовками в ряде городов страны закрыты детские сады, отменена часть занятий в школах и университетах.

В частности, в понедельник демонстрации прошли в Гамбурге, Йене, на севере и юге федеральной земли Баден-Вюртемберг и в Шлезвиг-Гольштейне. В земле Северный Рейн-Вестфалия к забастовке присоединились сотрудники больниц в Ахене, Бонне, Дюссельдорфе, Эссене и Кельне, заявил информагентству dpa представитель профсоюза Verdi.

На этой неделе к акциям планируют присоединиться госслужащие в Дюссельдорфе, Нюрнберге, Саарбрюккене (26 февраля), а также Бремене, Нижней Саксонии, Эрфурте и Шверине (27 февраля).

В организованных различными профсоюзами предупредительных забастовках могут участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников.

DBB требует, в частности, повысить зарплаты бюджетникам на 6%, или минимум на 200 евро, увеличить на 100 евро выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также повысить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20% процентов.