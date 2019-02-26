События

08:46 26.02.2019

В Александрии на взятке в размере 650 тыс. грн задержан арбитражный управляющий

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В Александрии на взятке в размере 650 тыс. грн задержан арбитражный управляющий

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона задержала на взятке в размере 650 тыс. грн арбитражного управляющего по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г.Александрия, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 февраля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст. УПК Украины.

Задержанному лицу планируют сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Теги: #взятка #кировоградская_обл #украина #чиновник
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