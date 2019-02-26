Боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Лебединское, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять прицельных обстрелов из гранатометов различных систем - в районе н.п. Луганское, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт.Новотошковское, из стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 25 февраля два боевика уничтожены и три ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.