В Запорожской области пенсионерка повредила агитационную палатку кандидата в президенты

В Запорожской области жительница г.Вольнянск повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины, полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"25 февраля около 12:40 в Вольнянское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о повреждении агитационной палатки по улице Бочарова в городе Вольнянск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что местная жительница 1944 года повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

В настоящее время в отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).