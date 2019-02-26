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05:49 26.02.2019

В Запорожской области пенсионерка повредила агитационную палатку кандидата в президенты

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В Запорожской области пенсионерка повредила агитационную палатку кандидата в президенты

В Запорожской области жительница г.Вольнянск повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины, полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"25 февраля около 12:40 в Вольнянское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о повреждении агитационной палатки по улице Бочарова в городе Вольнянск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что местная жительница 1944 года повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

В настоящее время в отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Теги: #нападение #запорожская_область #агитация #украина #выборы
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