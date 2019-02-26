Глава МИД Ирана сообщил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил в ночь на вторник о решении подать в отставку, сообщают арабские СМИ.

О таком шаге Дж.Зариф сообщил на своей странице в Instagram. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.

Его прошение об отставке, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о борьбе за влияние в иранском руководстве сторонников реформ и консерваторов.