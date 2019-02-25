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22:10 25.02.2019

ЦИК Молдовы объявил окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со всех участков для голосования

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ЦИК Молдовы объявил окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со всех участков для голосования

В понедельник вечером Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со 100% участков для голосования.

Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу заявила корреспонденту "Интерфакса", что эти данные по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК. Тем не менее, представленные данные уже, скорее всего, не претерпят изменений.

Согласно этим данным, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). В результате, ПСРМ получает 18 мандатов по партийным спискам, а еще 17 социалистов победили в одномандатных округах.

Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. Как и ПСРМ, демократы получили 17 мандатов в округах, а по партийному списку - 13 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовало 23,62% (334 544 избирателей).

Проевропейский блок ACUM занял второе место в общенациональном округе. Его результат - 26,66% (380 180 голосов). Он получает 14 мандатов, а еще 12 - в одномандатных округах. Его фракция будет состоять из 26 депутатов.

В парламент проходит также Партия "Шор", которая набрала 8,4% (117 774 голосов) и получит пять мандатов в парламенте. Еще два места партия Шора получит в одномандатных округах.

Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

Выборы впервые проходили по смешанной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Двое депутатов избраны в округах от Приднестровья, трое - от граждан Молдовы за рубежом. В выборах приняло участие 37 177 граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, что составляет 1,26% от общего количества избирателей. За рубежом проголосовало 76 600 человек, что составляет 2,59% от общего количества избирателей, принявших участие в выборах.

В выборах в воскресенье приняло участие 1 453 013 человек, что составляет 49,22% избирателей. Это самый низкий процент участия избирателей в голосовании за всю историю Молдовы.

Согласно законодательству, Конституционный суд должен утвердить результаты выборов через 15 дней после голосования, а первой заседание парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов.

Многие эксперты отмечают, что прошедшие в парламент партии придерживаются противоположных взглядов по принципиальным вопросам развития страны. По их мнению, им не удастся создать парламентское большинство, что может привести к роспуску нового парламента и досрочным выборам. Такую возможность не исключает и президент Молдовы Игорь Додон, который заявил на брифинге в понедельник, что "пока рано подводить итоги выборов".

Теги: #молдова #цик #выборы #итоги
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