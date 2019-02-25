Голосеевский райсуд арестовал супружескую пару, подозреваемую в аферах с акциями компании Tesla

Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом залога двум лицам, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами около 20 граждан.

"Удовлетворив ходатайство прокурора, суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 млн грн для каждого", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По информации правоохранителей, подозреваемые – супружеская пара из Одессы. Для реализации преступного плана создали интернет-сайт псевдо-представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина", через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации. "В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", - сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что на сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тыс. долл.

Прокуратура г.Киева просит всех, пострадавших от этой аферы, предоставить соответствующую информацию в столичным правоохранителям.

Как сообщалось, 21 февраля 2019 года прокуратура Киева совместно с СБУ и полицией разоблачила и прекратила деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан, говорится в сообщении правоохранителей. По результатам следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

Согласно госреестру, владельцем ООО "Насдак Груп Украина" (Киев) является его руководитель Анастасия Баканева. До лета 2017 года компания носила название "Детективное агентство "Петропавловское", ее собственником был Ярослав Бабицкий.