События

20:20 25.02.2019

Трамп вылетел во Вьетнам на саммит с Ким Чен Ыном

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Трамп вылетел во Вьетнам на саммит с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в понедельник отправился во Вьетнам, где пройдет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ.

По их данным, "Борт номер один" вылетел с авиабазы "Эндрюс" в штате Мэриленд в направлении Ханоя.

Ранее американский лидер заявил, что его грядущая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме будет грандиозной. "Я думаю, что у нас будет грандиозный саммит", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына намечена на 27-28 февраля. Лидеры проведут переговоры в столице Вьетнама Ханое.

Ожидается, что американский лидер прибудет в Ханой во вторник, накануне встречи с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР также прибудет во Вьетнам за день до саммита.

Теги: #президент #сша #вьетнам #саммит
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