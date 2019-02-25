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19:31 25.02.2019

Глава ПЦУ обеспокоен риском депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР" с марта

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Глава ПЦУ обеспокоен риском депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР" с марта

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с отдельных районов Донецкой области (ОРДО), неподконтрольных украинской власти.

"С 1 марта 2019 года возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, так как структуру, выдавшую такой "закон", никто не признает государством", - говорится в заявлении главы ПЦУ, обнародованном на сайте Церкви (www.pomisna.info) в понедельник.

По его словам, уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащие общинам ПЦУ в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", а священники - депортированы.

"Учитывая эту угрозу, обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, к Европейскому Союзу и в целом ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институциям с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений в данном вопросе и предпринять меры с целью недопущения катастрофического развития событий", - подчеркивается в заявлении предстоятеля ПЦУ.

Теги: #заявление #церкви #донбасс
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