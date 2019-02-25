События

19:10 25.02.2019

Вице-премьер Зубко посетит Брюссель 26-27 февраля

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Вице-премьер Зубко посетит Брюссель 26-27 февраля

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко 26-27 февраля будет находиться с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщается в понедельник на сайте Кабинета министров, в рамках визита Г.Зубко примет участие в "круглом столе" по реализации децентрализации в Украине, а также проведет встречу с комиссаром ЕС по климатическим воздействиям и энергетики Мигелем Каньете.

Программа также предусматривает встречи Г.Зубко с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, руководителем группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питером Вагнером, вице-президентом Европарламента Зджиславом Краснодембским, главой делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариушем Росати.

Теги: #ес #зубко #брюссель #визит
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