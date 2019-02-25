Вице-премьер Зубко посетит Брюссель 26-27 февраля

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко 26-27 февраля будет находиться с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщается в понедельник на сайте Кабинета министров, в рамках визита Г.Зубко примет участие в "круглом столе" по реализации децентрализации в Украине, а также проведет встречу с комиссаром ЕС по климатическим воздействиям и энергетики Мигелем Каньете.

Программа также предусматривает встречи Г.Зубко с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, руководителем группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питером Вагнером, вице-президентом Европарламента Зджиславом Краснодембским, главой делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариушем Росати.