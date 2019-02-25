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18:29 25.02.2019

Украинский боец погиб, еще один ранен в зоне ООС в понедельник

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Украинский боец погиб, еще один ранен в зоне ООС в понедельник

 Незаконные вооруженные формирования в понедельник с полуночи осуществили шесть обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, с использованием 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18:00) на странице ООС в Фейсбуке.

В сообщении указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п.Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы из стрелкового и снайперского оружия зафиксированы в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское; из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба.

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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