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17:56 25.02.2019

Депутату Киевсовета Крымчаку сообщено еще одно подозрение в завладении земучастками и незаконном обогащении – НАБУ

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Депутату Киевсовета Крымчаку сообщено еще одно подозрение в завладении земучастками и незаконном обогащении – НАБУ

Депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"25 февраля 2019 года депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, о подозрении сообщено его сообщнику (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками (общая стоимость превышает 2,5 млн грн).

Детективы выяснили, что к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника, который по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе Киева, находящихся в коммунальной собственности. После подготовки перечня таких лиц чиновник своим письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня комиссии. Впоследствии на сессии Киевсовета инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения.

"В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам", - проинформировали в НАБУ.

В Бюро указали, что эти факты – второй расследуемый детективами НАБУ эпизод по завладению земельными участками в столице при предполагаемом участии экс-секретаря комиссии. Ранее, в сентябре 2017 года, его уличили в завладении тремя участками в Киеве общей площадью 0,26 га. Восемь месяцев спустя детективы Бюро завершили расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительный акт в суд. Сейчас дело слушается в Шевченковском районном суде Киева.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Часть этой суммы потрачена на приобретение внедорожника класса "люкс", который находится в пользовании депутата, остальные средства инвестированы в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому. Расследование этих фактов НАБУ начало в сентябре 2016 года.

В сообщении не названа фамилия депутата Киевсовета. Известно, что речь идет о депутате от фракции "Еднисть" Сергее Крымчаке.

Теги: #киев #киевгорсовет #депутат #набу #кгга #крымчак
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