Украинским раненным морякам провели обследование в больнице, утверждают в Москве

Трое украинских моряков, которые были ранены при задержании в районе Керченского пролива, прошли углубленное медицинское обследование в 1-й Градской больнице, сообщил "Интефаксу" (Interfax.ru) в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили в СИЗО Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменк с целью проверки их состояния здоровья после выписки из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались довольны", - сказал И.Мельников.

По его словам моряков осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.

"Как рассказал А.Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО. А.Эйдер в свою очередь рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С В.Сорокой членам ОНК не удалось пообщаться, так как он был на очередном обследовании", - сказал И.Мельников.