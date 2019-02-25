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16:57 25.02.2019

КПВВ в зоне проведения ООС с 1 марта переходят на весенний график

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КПВВ в зоне проведения ООС с 1 марта переходят на весенний график

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) с 1 марта будут работать по весеннему графику.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке в понедельник.

Командование объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Теги: #оос #график #кпвв
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