Тестирование для доступа к госреестру должны пройти 1% нотариусов Украины

Сдать экзамен для осуществления деятельности в качестве госрегистратора должны 1% нотариусов страны, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" замминистра юстиции по вопросам госрегистрации Ирина Садовская.

"Я подчеркиваю, пока от доступа к реестру отключен 191 человек. Из них 40 - нотариусы. То есть на сегодня тесты нужно сдать менее 1% общего количества всех нотариусов в стране. Поэтому такое сопротивление, по моему мнению, очень странное",- сказала она.

Как сообщалось, экзамены должны сдать лица, которые намерены стать госрегистратором (это не касается нотариусов, так как они сдают другой экзамен для получения свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью), а также регистраторы, в том числе и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестрам за нарушения.

В связи с этим совет Нотариальной палаты Украины принял решение о проведении частными нотариусами 25 февраля мирного собрания под Кабинетом министров "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем".

В свою очередь, Министерство юстиции призвало Нотариальную палату Украины не покрывать "черных" нотариусов и согласиться с необходимостью проходить тестирование нотариусами.

Отношения между нотариусами и Минюстом обострились после инициативы министерства, закрепленной решением Кабмина, возобновлять доступ нотариусов к госреестрам только после прохождения специальных экзаменов.

Ассоциация юристов Украины (АПУ, Ассоціація правників України) заявила о поддержке позиции Нотариальной палаты Украины (НПУ).