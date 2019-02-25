События

15:45 25.02.2019

В УГКЦ пока не приняли решения о службе в Софийском соборе, ожидают встречи с главой ПЦУ Епифанием

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В УГКЦ пока не приняли решения о службе в Софийском соборе, ожидают встречи с главой ПЦУ Епифанием

 Встреча предстоятелей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава и Православной церкви Украины (ПСУ) Епифания для обсуждения нерешенных вопросов планируется на ближайшее время, сообщает департамент информации УГКЦ в понедельник.

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину. До времени обсуждение главами Церквей существующих вопросов официальные комментарии не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

При этом в УГКЦ сообщили, что на данное время окончательного решения о формате проведения богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года еще не принято, и в решении этого вопроса Церковь "руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

Ранее предстоятель УКГЦ Святослав в послании "Наша Святая София" по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства, отметил, что Киевская Церковь, находясь в полном сопричастии с древними Церквями Рима и Цареграда, стала верным путем к вселенскому братству христианских народов. "София потому что - символ непреодолимого единства и мудрости, которая превозносится над стенами временных недоразумений и раздоров", - убежден глава украинских греко-католиков.

В своем послании он также отметил, что киевское христианство сформировало "особое литургическое, богословское, духовное и каноническое наследие". "Сегодня мы вместе с нашими православными братьями, сонаследниками Киевской Церкви, призванные заново открыть это наше совместное сокровище, исследовать и развивать его как драгоценный фундамент нашего духовного единения ", - отметил предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, 23 ферваля почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал главу УГКЦ не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, высказав обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

Тем временем пресс-служба Киевской митрополии сообщает, что предстоятель новосозданной ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо главе УГКЦ "по вопросам, которые касаются двух церквей". Представители греко-католической церкви, как сообщает ZN.UA, в свою очередь, сообщили, что глава УГКЦ Святослав в настоящее время находится за границей. Потому встреча возможна после его возвращения после его возвращения.

Теги: #псу #церковь #угкц #софия_киевская
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