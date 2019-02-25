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14:30 25.02.2019

Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан

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Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба В.Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Генпрокурор Украины также добавил, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году, а реформа структуры ВСУ "фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии".

"Кроме этого именно В.Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор Украины отметил, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

Теги: #луценко #гпу #генштаб #госизмена
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