Экс-глава Генштаба ВСУ Замана уведомлен о подозрении в госизмене

Правоохранители уведомили бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману в подозрении в совершении государственной измены.

"Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику генштаба… замене.. Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сказал на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины в понедельник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что ходатайство об избрании меры пресечения В.Замане уже внесено в один из столичных судов.

"Ходатайство об избрании меры пресечения внесено в Печерский районный суд (Киева – ИФ)... Сегодня начнется рассмотрение ходатайства", - сказал А.Матиос.

По его словам, статья, которая вменяется экс-начальнику Генштаба ВСУ, предусматривает безальтернативный арест в качестве меры пресечения.

В.Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014гг). В день увольнения его с должности начгенштаба тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила В.Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.