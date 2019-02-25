Полиция изучает информацию об избирательных сетках – Аваков

Национальная полиция Украины изучает информацию о возможных избирательных сетках, которые касаются нескольких кандидатов в президенты, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Мы считаем для себя принципиально важным не допустить подкупа голосов на этих выборах... работать в контексте превенции. И я считаю, что в этом мы много добились... Мы видели не так давно информацию Генеральной прокуратуры и СБУ по разоблачению сети одного из кандидатов. У нас есть целый ряд производств по другим кандидатам и в целом такие производства в разной степени масштабности касаются 3-4 кандидатов", - сказал министр в понедельник мне брифинге в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не может назвать имена этих кандидатов, иначе это будет расценено как давление и вмешательство.

"Когда это перейдет в разряд свершившегося факта, не дай бог, тогда процессуальные люди, а не министр об этом скажут", - добавил глава МВД.

А.Аваков отметил, что он "внимательно прочёл" заявления нардепа Сергея Березенко ("БПП") с возмущениями о том, что он является фигурантом в производстве.

"Не надо переживать, что ты фигурант в производстве. Всегда есть проверка и она установит факт. Если ты честный человек, тебе нечего боятся... Сергей Березенко стал фигурантом производств на основании заявлений минимум двух кандидатов в президенты, и его имя как организатора схем упоминается в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследования... Не волнуйтесь, господин Березенко, нам надо просто спокойно делать свою работу", - сказал министр.