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12:58 25.02.2019

Полиция ведёт расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые об этом ничего не знали – Аваков

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Полиция ведёт расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые об этом ничего не знали – Аваков

Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты Украины был наполнен пожертвованиями от людей, которые не знали ничего об этом, по данному факту проводится расследование, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

На брифинге в понедельник в Киеве министр рассказал, что одно из нарушений на выборах касается наполнения избирательного фонда и подобных финансовых нарушений.

"Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали",- сказал министр.

Он добавил: "Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, процессуальные люди - следователи, прокуроры - об этом скажут публично".

В целом, по словам А.Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам", также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения - нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.

Теги: #аваков #мвд #выборы
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