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12:46 25.02.2019

Минюст призвал Нотариальную палату Украины не покрывать "черных" нотариусов

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Минюст призвал Нотариальную палату Украины не покрывать "черных" нотариусов

Министерство юстиции Украины призвало Нотариальную палату Украины (НПУ) не покрывать "черных" нотариусов и согласиться с необходимостью проходить тестирование нотариусами.

Соответствующее заявление размещено на сайте Минюста в понедельник в связи с акцией нотариусов, протестующих против отключения их от госреестра и требования пройти тестирование для осуществления деятельности в качестве госрегистратора.

"В Минюст поступает много жалоб от граждан и бизнеса на случаи рейдерских захватов, к которым причастны регистраторы и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестру за совершенные нарушения, но потом, когда срок отключения истек, снова начали работать. Именно для того, чтобы повысить качество работы этих регистраторов, было принято решение о введении для них квалификационных экзаменов", - отмечается в заявлении Минюста.

В ведомстве напомнили, что экзамены должны сдать лица, которые намерены стать госрегистратором (это не касается нотариусов, так как они сдают другой экзамен для получения свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью), а также регистраторы, в том числе и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестрам за нарушения.

"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение закона отключил от доступа к реестрам, и который продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - подчеркнули в Минюсте.

Ведомство отмечает, что все тесты, включенные в автоматизированный экзамен, были разработаны командой экспертов под контролем проекта ЕС "Право-Justice". Компьютерное тестирование включает 100 вопросов и длится два часа. Экзамен считается сданным при условии предоставления правильных ответов на 75 и более вопросов. Результаты теста сразу отображаются на экране компьютера. На следующий день эти данные публикуются на сайте Минюста.

"Влияние любого человеческого фактора на результаты экзамена является нулевым. Нам не понятна позиция НПУ, которая требует отменить эти тесты для нотариусов", - подчеркнули в Минюсте.

Ведомство призвало руководство НПУ "прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией" и прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов".

"Призываем прекратить вводить в заблуждение частных нотариусов, призываем руководство НПУ осуществлять свою деятельность в рамках правового поля", - говорится в заявлении Минюста.

Как сообщалось, совет Нотариальной палаты Украины принял решение о проведении частными нотариусами 25 февраля мирного собрания под Кабинетом министров "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем". В этот день частные нотариусы не будут совершать нотариальные действия.

В то же время к акции не будут привлекаться государственные нотариусы, которые в этот день будут вести прием граждан, а также частные нотариусы, работающие в округах, где осуществляют деятельность менее двух нотариусов.

Отношения между нотариусами и Минюстом обострились после инициативы министерства, закрепленной решением Кабмина, возобновлять доступ нотариусов к госреестрам только после прохождения специальных экзаменов.

Ассоциация юристов Украины (АПУ, Ассоціація правників України) заявила о поддержке позиции Нотариальной палаты Украины (НПУ).

Теги: #нотариусы #нпу #минюст
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