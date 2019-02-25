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12:36 25.02.2019

Кириленко о кандидатах на Евровидение-2019: Отмена концертов в РФ не снимает информационных рисков для Украины

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Кириленко о кандидатах на Евровидение-2019: Отмена концертов в РФ не снимает информационных рисков для Украины

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что отмена концертов в РФ не снимает информационных рисков, которые получит Украина, если на международном песенном конкурсе "Евровидение" ее будут представлять артисты, которые ранее гастролировали в РФ.

"Теоретическая отмена нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское, а не гибридное", - написал В.Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований Maruv получила максимально – 6 баллов. На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами. 8 баллов получила Kazka и заняла третье место. Yuko и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов. На шестом – Anna Maria с 3 баллами.

До этого В.Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

Позже MARUV заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

Теги: #кириленко #евровидение
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