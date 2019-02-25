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11:53 25.02.2019

Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"

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В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов, о чем ранее заявлял один из авторов программы, заявив, что в деятельности журналистов усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.

"Компания "Дельта-Донбасс" отрицает любые обвинения в ведении слежки. Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы в ответ на обращение телеканала "Украина", обнародованном в минувшее воскресенье в итоговом выпуске новостей.

Также в "Дельта-Донбасс" заявили: неизвестные лица более 200 раз за последние несколько месяцев вели наблюдение и скрытую съемку за охраняемыми объектами – офисом компании SCM и частным жильём акционера компании, при этом никак не идентифицируя себя в качестве представителей СМИ.

При этом в охранной фирме заявили, что в случае необходимости окажут содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

"Мы с уважением относимся к журналистам, которые профессионально и открыто выполняют свои обязанности, предоставляем им поддержку. Относительно "шпионских мероприятий", которые, как теперь известно, были организованы отдельными представителями СМИ - компания "Дельта Донбасс" готова предоставить всю необходимую информацию и материалы в правоохранительные органы, чтобы полиция сделала выводы, кто именно нарушает действующее законодательство", - говорится в сообщении.

Ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

Теги: #ахметов #журналисты #охрана #слежка
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