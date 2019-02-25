Информация об обстреле боевиками г.Золотое будет передана в МУС – Генпрокуратура

Факты нарушения боевиками законов и обычаев войны во время обстрела г.Золотое Попаснянского района Луганской области в ночь на воскресенье задокументированы и будут переданы в Международный уголовный суд (МУС), сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в понедельник.

"24.02.2019 около 05.30 со временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел г.Золотое… В ходе обзора места события обнаружено, что в результате артиллерийского обстрела разрушено и повреждено 6 жилых домов, 4 хозяйственных сооружения и 2 транспортных средства", - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 152 мм из г.Первомайск, находящийся на неподконтрольной правительству части Луганской области.

"Предпринимаются меры по установлению причастных к совершению отмеченного преступления. Добытые доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - заявляют в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 24 февраля боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. При этом боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Был обстрелян ряд населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрелам, в частности, подверглись жилые постройки в городе Золотое и поселке Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. Вследствие обстрелов были разрушены или существенно повреждены одноэтажные жилые дома и хозяйственные постройки.