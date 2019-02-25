События

11:06 25.02.2019

Дом главы Ривненского горсуда ночью обстреляли, во двор бросили гранату

1 мин читать
Дом главы Ривненского горсуда ночью обстреляли, во двор бросили гранату

Неизвестные лица бросили гранату в ночь на понедельник во двор частного дома, в котором проживает глава Ривненского городского суда, а также обстреляли само здание из автомата, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"В 1:55 неустановленное лицо бросило гранату во двор частного хозяйства главы Ривненского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам обзора работники взрывотехнического отдела Главного управления Национальной полиции установили, что взорвалась граната РГД-5. Кроме того, в сторону дома было осуществлено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. Вследствие взрыва, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские рассматривают разные версии совершенного преступления, основная - профессиональная деятельность потерпевшего. По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.379 Уголовного кодекса Украины.

С места события следственные изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. Для раскрытия преступления создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.

Теги: #суддя #граната #ривне
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:10 22.02.2019
На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

11:39 12.02.2019
Ночью в Ровно под двери дома директора местного рынка бросили гранату

Ночью в Ровно под двери дома директора местного рынка бросили гранату

22:50 15.01.2019
В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

16:48 03.01.2019
На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

12:38 03.01.2019
В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год

В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год

23:23 30.12.2018
В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

13:48 27.12.2018
В Кривом Роге во двор частного дома бросили гранату

В Кривом Роге во двор частного дома бросили гранату

11:53 24.12.2018
Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде

Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде

13:46 16.12.2018
Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Красногоровке

Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Красногоровке

18:46 13.11.2018
На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще семеро российских военных извещены о подозрении по делу об атаке РФ в Керченском проливе – Генпрокуратура

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

"Зелёная книга" получила "Оскар" как лучший фильм

На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст призвал Нотариальную палату Украины не покрывать "черных" нотариусов

Кириленко о кандидатах на Евровидение-2019: Отмена концертов в РФ не снимает информационных рисков для Украины

Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"

Еще семеро российских военных извещены о подозрении по делу об атаке РФ в Керченском проливе – Генпрокуратура

Информация об обстреле боевиками г.Золотое будет передана в МУС – Генпрокуратура

В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы

Дело хищения выделенных на блиндажи в зоне ООС средств направлено в суд – НАБУ

Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА