События

10:43 25.02.2019

В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

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В Киеве на территории одного из храмов ночью горело отселенное здание – ГСЧС

В 1:43 понедельника в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на территории одного из столичных храмов на ул.Стадионная, что в Соломенском районе, которое было ликвидировано силами пожарных спустя менее чем 1,5 часа.

"Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном отселенном здании. В 2:10 пожар был локализован, а уже в 3:01 - ликвидирован. В результате возгорания разобраны 15кв м деревянных конструкций здания… К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара пока устанавливается", - сообщает пресс-служба столичного главка ГСЧС в понедельник утром.

Теги: #киев #церковь #пожар
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