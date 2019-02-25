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09:35 25.02.2019

Дело хищения выделенных на блиндажи в зоне ООС средств направлено в суд – НАБУ

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Дело хищения выделенных на блиндажи в зоне ООС средств направлено в суд – НАБУ

Обвинительный акт в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из облгосадминистраций в Западном регионе Украины, причастного к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС на Донбассе, 22 февраля направлено в суд, сообщает пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, которые с военной точки зрения, не пригодны для этого типа сооружений. Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2 млн грн", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Расследование указанных фактов была начато детективами НАБУ в ноябре 2017г после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в Бюро.

Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Теги: #армия #набу #оос #коррупция
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