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08:25 25.02.2019

Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

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Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

 Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины.

"Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Теги: #президент #поздравления #украина #всу
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