Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины.

"Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.