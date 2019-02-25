MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

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Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Победительница национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).

"Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НОТУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", - говорится в сообщении артистки на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

В то же время, она привела в пример другие положения предоставленного ей договора, среди пунктов которого: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного".

По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Также певица обратила внимание, что договор не предусматривает никакой финансовой либо организационной поддержки со стороны НОТУ.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019", - добавила MARUV.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая может представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований MARUV получила максимально – 6 баллов.

На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами.

8 баллов получила KAZKA и заняла третье место.

YUKO и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов.

На шестом – ANNA MARIA с 3 баллами.

Накануне стало известно, что MARUV получила на ознакомление контракт с НОТУ, который запрещает гастролировать в РФ. MARUV дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на объявление своего решения.