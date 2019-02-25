События

08:15 25.02.2019

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

2 мин читать
MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

(обновлен заголовок, дополненная)

Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Победительница национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).

"Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НОТУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", - говорится в сообщении артистки на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

В то же время, она привела в пример другие положения предоставленного ей договора, среди пунктов которого: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного".

По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Также певица обратила внимание, что договор не предусматривает никакой финансовой либо организационной поддержки со стороны НОТУ.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019", - добавила MARUV.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая может представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований MARUV получила максимально – 6 баллов.

На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами.

8 баллов получила KAZKA и заняла третье место.

YUKO и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов.

На шестом – ANNA MARIA с 3 баллами.

Накануне стало известно, что MARUV получила на ознакомление контракт с НОТУ, который запрещает гастролировать в РФ. MARUV дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на объявление своего решения.

 

Теги: #исполнитель #конкурс #украина #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 25.02.2019
Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

07:19 25.02.2019
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

06:55 25.02.2019
Кличко примет участие Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите - КГГА

Кличко примет участие Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите - КГГА

05:53 25.02.2019
Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков" - прокуратура

Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков" - прокуратура

03:47 25.02.2019
Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года не пустили в Украину - Госпогранслужба

Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года не пустили в Украину - Госпогранслужба

02:24 25.02.2019
В харьковскую полицию поступило 88 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 8 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 88 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 8 уголовных производств

01:07 25.02.2019
На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

00:05 25.02.2019
В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

23:08 24.02.2019
Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

22:24 24.02.2019
В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове, ни у одной партии нет парламентского большинства – ЦИК

"Зелёная книга" получила "Оскар" как лучший фильм

Рами Малек получил "Оскар" как лучший актёр

Мексиканский фильм "Рома" получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары и возможной встрече с Си Цзиньпином

Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах, набирая по 30% голосов - первые данные ЦИК

Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону - президент Эстонии

Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА