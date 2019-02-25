Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове, ни у одной партии нет парламентского большинства – ЦИК

В новый парламент Молдовы, выборы которого состоялись в воскресенье, прошли четыре партии, лидирует Партия социалистов, но у нее нет парламентского большинства, сообщила "Интерфаксу" председатель Центральной избирательной комиссии страны Алина Руссу.

Согласно результатам обработки 98% протоколов голосования, пропрезидентская Партия социалистов расположилась на первом месте. Она набрала чуть более 31,39% голосов избирателей.

На второе место вышел правый проевропейский блок ACUM, который набрал 26,07% голосов избирателей. Далее следует Демократическая партия Молдовы, она набрала 24,04% голосов избирателей.

В парламент проходит также Партия Шора, который руководит бизнесмен Илан Шор, приговоренный судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за причастность к краже денег из банковской системы Молдовы. Его партия набрала 8,48 процентов голосов.

Остальные партии набрали значительно меньше порога в 6% голосов, необходимых для прохождения в парламент. Среди тех, кто не прошел в парламент, лидирует Партия коммунистов экс-президента Молдовы Владимира Воронина. Она набрала 3,8% голосов.

Предварительно, по общенациональному округу Партия социалистов получит 18-19 мест в парламенте, блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия - 13 мандатов, Партия Шора - пять мандатов.

Предварительные результаты выборов по одномандатным округам показывают, что первые три партии получают примерно одинаковое количество мандатов по одномандатным округам - по 12-15 депутатов.

Таким образом, по предварительным оценкам, всего Партия социалистов может набрать 33-35 мандатов из 101, Демократическая партия - около 30, блок ACUM - около 25 мест в парламенте, Партия Шора - восемь мандатов. Остальные, около 10 мандатов, достанутся независимым кандидатам или представителям других партий по одномандатным округам.

Только Демократическая партия заявила о готовности начать переговоры по формированию парламентского большинства. К вступлению в коалицию с Демпартией готова только Партия Шора. Однако этим двум партиям не хватит голосов для формирования большинства и утверждения правительства.

Партия социалистов и блок ACUM категорически не приемлют создание коалиции между собой или с Демократической партией. В такой ситуации создание парламентского большинства вызывает проблемы. Наиболее вероятный исход - досрочные парламентские выборы.

Аналитики также не исключают, что Демократическая партия может сформировать большинство при помощи депутатов, которые перейдут к демократам из других фракций. На прошлых выборах Демократическая партия получила 19 из 101 мандата, но через год сформировала большинство за счет вступления в партийную фракцию депутатов из других фракций.

Перед выборами президент Молдовы Игорь Додон заявил, что если ни одна из партий не получит большинства, то следует рассматривать вариант проведения досрочных парламентских выборов. Они могут состояться в начале лета или осенью.

Выборы в парламент Молдовы прошли в минувшее воскресенье. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени. По предварительным данным ЦИК, в выборах приняло участие менее 1,45 млн человек, что составляет 49,18% избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ярде стран Европы, в США и Канаде.

Порог явки избирателей на выборах 24 февраля в Молдове был отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.