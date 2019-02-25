Кличко примет участие Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите - КГГА

Мер Киева Виталий Кличко во время своей поездки в Израиль примет участие в Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в работе тридцать третьей Международной конференции мэров, которая откроется 24 февраля в городе Иерусалим в Израиле" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье вечером.

Основной темой нынешней конференции станет устойчивое развитие и безопасность "умных" городов в контексте последних урбанистических инноваций 21 века.

"Во время визита в Израиль Кличко встретится с премьер-министром Государства Израиль Беньямином Нетаньяху" – отмечается в сообщении.

Во время саммита состоится подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Федерацией местных органов власти Израиля и меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Торгово-промышленной палатой Израиль-Украина.