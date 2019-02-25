События

05:57 25.02.2019

Рами Малек получил "Оскар" как лучший актёр

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Рами Малек получил "Оскар" как лучший актёр

Рами Малек получил "Оскар" как лучший актёр за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В благодарственней речи актёр поблагодарил семью, съемочную группу и отдельно Queen.

В номинации "Лучший актер" также были представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зелёная Книга"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

Американо-британский биографический фильм "Богемская рапсодия" повествует о британской рок-группе Queen. События сосредотачиваются на жизни вокалиста коллектива Фредди Меркьюри. Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло. Действующие участники Queen, Брайан Мэй и Роджер Тейлор, приняли участие в создании фильма как исполнительные музыкальные продюсеры и творческие консультанты.

Теги: #сша #кинематограф #премия #актер
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