Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков" - прокуратура

Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на предпринимателей, занимавшихся скупкой валюты, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совмещенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Донецкой области в воскресенье.

По словам сотрудников прокуратуры, участники вооруженной банды, действуя по заранее разработанной схеме, выбирали себе жертв среди жителей области, долгое время тщательно следили за ними, устанавливали места обмена валют, клиентскую базу и в первую очередь - размер прибыли. В дальнейшем мужчин выманивали в безлюдные места под предлогом обмена крупной суммы средств, где и совершали нападения. С целью преодоления сопротивления пострадавшим демонстрировалась огнестрельное оружие.

"23 февраля двое из подозреваемых под предлогом обмена 2 млн. грн. на доллары США выманили в безлюдное место жителя. Краматорска и, угрожая убийством, вырвали из рук сумку с деньгами, однако в это же время были уличены "на горячем" работниками прокуратуры совместно с полицейскими. Еще двое нападающих задержаны при попытке бегства с места преступления" – отмели в прокуратуре.

В ходе санкционированных обысков у злоумышленников изъяты средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, пластиковые стяжки и рукавицы.

"В настоящее время прокуратурой подготовлено ходатайство в суд о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений" – подытожили в прокуратуре.

Максимальная санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.