Мексиканский фильм "Рома" получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

Картина "Рома" Альфонса Куарона удостоилась "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Награду получил режиссёр, который поблагодарил свою семью и Мексику.

Черно-белая лента "Рома" Альфонсо Куарона рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико в 1970-х годах - об отношениях внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне происходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.

Картина уже получила главную награду 75-го Венецианского кинофестиваля, где состоялась ее мировая премьера.

Первой победой "Ромы" Альфонсо Куарона на 91-м "Оскаре" стала категория "Лучшая работа оператора".

За дизайн костюмов и лучшего художника-постановщика отметили блокбастер "Чёрная пантера", за "лучшее сведение звука" "Богемскую рапсодию".