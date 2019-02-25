Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года не пустили в Украину - Госпогранслужба

Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, из которых почти 60 за прошедшие сутки, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье вечером.

Нелегальные мигранты пытались незаконно проникнуть через границу как по одному, так и организованными группами.

Одну из таких групп потенциальных нелегалов, которая направлялись в Украине, остановили вчера пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа".

"16 человек, граждан Ирака, прибыли в Одессу рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, однако "потерялись" в своих ответах. Ведь во время мероприятий пограничного контроля они так и не смогли подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Поэтому, по решению начальника отряда, им было отказано в пропуске через государственную границу и они были возвращены обратными рейсами" – подытожили в сообщении.