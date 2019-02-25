События

03:47 25.02.2019

Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года не пустили в Украину - Госпогранслужба

1 мин читать
Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года не пустили в Украину - Госпогранслужба

Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, из которых почти 60 за прошедшие сутки, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье вечером.

Нелегальные мигранты пытались незаконно проникнуть через границу как по одному, так и организованными группами.

Одну из таких групп потенциальных нелегалов, которая направлялись в Украине, остановили вчера пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа".

"16 человек, граждан Ирака, прибыли в Одессу рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, однако "потерялись" в своих ответах. Ведь во время мероприятий пограничного контроля они так и не смогли подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Поэтому, по решению начальника отряда, им было отказано в пропуске через государственную границу и  они были возвращены обратными рейсами" – подытожили в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #украина #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:24 25.02.2019
В харьковскую полицию поступило 88 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 8 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 88 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 8 уголовных производств

01:07 25.02.2019
На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

00:05 25.02.2019
В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

23:08 24.02.2019
Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

22:24 24.02.2019
В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

21:46 24.02.2019
Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

20:46 24.02.2019
Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

20:17 24.02.2019
Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

10:25 24.02.2019
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

09:33 24.02.2019
Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары и возможной встрече с Си Цзиньпином

Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах, набирая по 30% голосов - первые данные ЦИК

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону - президент Эстонии

Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА