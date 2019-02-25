События

02:24 25.02.2019

В харьковскую полицию поступило 88 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 8 уголовных производств

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УЗа прошедшие сутки полиция зарегистрировала 4 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области, по двум из них открыты уголовные производства, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, одно производство было открыто в связи с обнародованной в интернете записью, на которой видно, как неизвестные повредили ситилайты с предвыборной агитацией.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Полицией принимаются меры по установлению лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Второе дело открыто по ч.1 ст.296 (хулиганство) по обращению 53-летнего харьковчанина, который сообщил, что на ул.Валентиновская неизвестный мужчина в ходе ссоры с агитатором за одного из кандидатов на пост президента Украины перевернул агитационную палатку с рекламой, в результате чего были повреждены агитационные материалы.

Всего с начала предвыборной компании полиция зарегистрировала 88 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области. Было открыто 8 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. По 32 заявлениям во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.

Теги: #нарушения #полиция #украина #выборы #харьков
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