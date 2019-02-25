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01:07 25.02.2019

На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

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На взятке в $10000 задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области - прокуратура

При получении неправомерной выгоды в размере $10000 задержан полковник, командир одной из воинских частей Ровенской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды командиром одной из воинских частей Ровенской области" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Западного региона Украины.

По материалам следствия $10000 полковник требовал и получил от предпринимателя, за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории подчиненной воинской части.

Задержан подозреваемый во время получения второй части средств в размере $7000.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении офицеру о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #взятка #ровенская #украина #военный
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