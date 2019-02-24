Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах, набирая по 30% голосов - первые данные ЦИК

Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах в парламент Молдовы. Согласно первым результатам, после обработки 11% протоколов выборов они набирают примерно по 30% голосов избирателей.

Далее следует правый проевропейский Блок ACUM, который набирает около 20% голосов избирателей. В парламент также проходит партия Илана Шора, осужденного первой инстанцией за причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы. Она набирает около 10% голосов избирателей.

Остальные партии не преодолевают шестипроцентный барьер для прохождения в парламент. Ближе других партий к этой черте находится Партия коммунистов экс-президента Молдовы Владимира Воронина, которая набирает более 4% голосов избирателей.

ЦИК Молдовы обращает особое внимание, что это предварительные результаты, после обработки чуть более 11% протоколов, поступивших с избирательных участков.

Сопредседатель блока ACUM Майя Санду заявила, что "выборы не были ни свободными, ни корректными, ни демократическими". Она призвала своих сторонников готовится к массовым акциям протеста.

Демократическая партия Молдовы готова вести переговоры по созданию правящей коалиции с другими партиями, которые прошли в парламент. Об этом заявил в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков лидер ДПМ, главный молдавский олигарх Влад Плахотнюк, который считает, что "выборы были свободными и демократическими".

Пропрезидентская Партия социалистов воздержалась от оценок состоявшихся выборов. Лидеры партии заявили, что свою позицию относительно выборов выскажут чуть позже, кода получат отчеты своих наблюдателей на избирательных участках.

В воскресенье состоялись выборы в парламент Молдовы. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени. По предварительным данным ЦИК, в выборах приняло участие менее 1,45 млн. избирателей, что составляет 49,18% избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ряде стран Европы, в США и Канаде.

Для этих выборов порог явки избирателей отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.