События

23:08 24.02.2019

Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

1 мин читать
Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

Украина решительно осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования доставки гуманитарной помощи в страну, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - написал П. Климкин в своем официальном аккаунте в Твиттере в воскресенье вечером.

Теги: #министр #украина #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:05 25.02.2019
В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

22:24 24.02.2019
В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

21:46 24.02.2019
Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

20:46 24.02.2019
Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

20:17 24.02.2019
Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

10:25 24.02.2019
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

09:33 24.02.2019
Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

07:29 24.02.2019
Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

07:04 24.02.2019
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

05:25 24.02.2019
ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах, набирая по 30% голосов - первые данные ЦИК

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону - президент Эстонии

Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА