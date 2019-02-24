Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

Украина решительно осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования доставки гуманитарной помощи в страну, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - написал П. Климкин в своем официальном аккаунте в Твиттере в воскресенье вечером.